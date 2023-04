Van Russische spionnen in België tot complottheorieën: de baron die zijn stiefmoeder Mimi doodschoot was ook erg actief op YouTube

Nicolas Ullens de Schooten (57), de edelman die deze week zijn stiefmoeder, barones Myriam ‘Mimi’ Lechien, doodschoot, was erg actief op Youtube. De ex-agent van de Staatsveiligheid had een eigen kanaal waarop hij onder meer inzoomde op de “infiltratie van Russische spionnen in de hoogste regionen van de Belgische staat” en verschillende complottheorieën uitdroeg.

Drama woensdagochtend in Ohain, deelgemeente van het Waals-Brabantse Lasne: de politie trof er het levenloze lichaam aan van barones Myriam Lechien (70), in een Golf aan de bestuurderszijde. Het slachtoffer vertoonde meerdere schotwonden. Haar echtgenoot, de steenrijke baron Guy Ullens van Schooten (88), zat op de passagierszetel, in shock en gewond aan het been. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Donderdagochtend meldde Nicolas Ullens de Schooten, de 57-jarige zoon van de baron en stiefzoon van het slachtoffer, zich bij de politie. “Hij bood geen verzet en legde uit dat hij zijn stiefmoeder had vermoord. Hij droeg een vuurwapen, dat in beslag is genomen”, preciseerde het parket. De stiefzoon werd aangehouden op beschuldiging van moord en inbreuken op de wapenwet.

Staatsveiligheid

De vijftiger legde zelf zijn daad uit in de context van “een familiaal conflict van financiële aard”. Volgens bronnen zou hij al jaren in conflict gelegen hebben met zijn stiefmoeder, over onder meer erfeniskwesties.



En hij was niet alleen daarover gefrustreerd. De man zou de laatste jaren mogelijk hoe langer hoe meer zijn afgegleden in woede en in complottheorieën. Ex-collega’s van de Staatsveiligheid, waar hij elf jaar heeft gewerkt maar met slaande deuren vertrok, omschreven hem al als “een intelligente man” maar ook één “die vaak heel straffe informatie leek te hebben, waar na onderzoek helaas niets of weinig van overbleef”. Ullens zelf zag dat anders. Hij voelde zich gedwarsboomd en “monddood gemaakt” door “hogere krachten”.

Youtubekanaal

In 2020, een jaar na zijn ontslag bij de Staatsveiligheid, startte de edelman een eigen Youtubekanaal, waarin hij zich opwierp als een klokkenluider. “Nicolas Ullens, voormalig agent van de Staatsveiligheid, nam in 2019 ontslag om de massale corruptie van Belgische politici aan de kaak te stellen, met Didier Reynders als centrale figuur”, zo stelt hij zichzelf op het kanaal voor.

Het Brusselse parket onderzocht overigens een jaar later een klacht van Ullens tegen MR-kopstuk Didier Reynders wegens corruptie en witwassen, maar seponeerde het dossier omdat er geen aanwijzingen van enig misdrijf werden gevonden. Volgens ex-collega’s van de Staatsveiligheid was Ullens “geobsedeerd” met de politicus.

“België is een corrupte bubbel”

De laatste video op het Youtubekanaal van Ullens dateert van vorige maand. “België is een soort corrupte bubbel”, stelt Ullens in dat filmpje. “We leven in een pseudodemocratie”, zegt hij. Opnieuw verwijst hij naar Reynders, die volgens Ullens niet alleen corrupt is maar ook “onder één hoedje speelt met Libische wapenhandelaars die de bevolking van Libië in een bloedige burgeroorlog hebben gestort”. Dat gebeurde “allemaal met de hulp van (Europees Commissievoorzitter, red.) Ursula Von der Leyen”.

“Belgische vrienden van de KGB”

Een andere video van tien maanden geleden, met de titel ‘Les Amis Belges du KGB’ oftewel ‘de Belgische vrienden van de KGB’, zoomt in op Russische spionnen in ons land. Volgens Ullens zijn de Russische geheime diensten “erin geslaagd te infiltreren in de hoogste regionen van de Belgische staat”.

Nicolas Ullens verschijnt maandag voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

