Van Ranst: "Zonder twijfel honderden gevallen van coronavarianten in ons land”

Viroloog Marc Van Ranst is er zeker van dat er nu al honderden mensen in ons land besmet zijn met varianten van het coronavirus. Dat zegt hij in de studio van VTM NIEUWS. “Als we acht gevallen vinden in een steekproef van één procent van de stalen, wil dat zeggen dat er in werkelijkheid achthonderd besmettingen of meer zijn”.

De coronavarianten mogen we volgens Marc Van Ranst best serieus nemen. “Wanneer je kijkt naar Engeland en Ierland, waar de varianten zeker aanwezig zijn, zie je dat de situatie er erg verslechtert. We mogen dat dus niet te licht opnemen”.

Op dit moment wordt één procent van de stalen onderzocht op varianten van het coronavirus. “We gaan die varianten meer en meer vinden, dat is duidelijk. Zowel bij mensen die het op vakantie hebben opgelopen als bij mensen die in eigen land zijn ziek geworden zullen we binnen enkele dagen of weken een stijging zien”, gaat Van Ranst verder.

Honderden besmettingen met varianten

Over hoeveel mensen dan in werkelijkheid besmet zijn met de coronavarianten is Van Ranst duidelijk: “Wanneer we één procent van de stalen onderzoeken op varianten is dat een steekproef. Als we daar acht nieuwe gevallen in terugvinden, moet je die maal honderd doen. Dan hebben we dus makkelijk achthonderd tot duizend nieuwe besmettingen met een coronavariant”, zegt de viroloog.

“Dat dit zich gaat verderzetten is duidelijk. Je kan proberen te vermijden dat de besmettingen gaan woekeren door ervoor te zorgen dat er geen meer bijkomen en alle gevallen in quarantaine te houden”.

“Alle virologen pleiten voor reisverbod”

Over een paar weken trekken duizenden mensen -ondanks dat het ten strengste wordt afgeraden- opnieuw op reis tijdens de krokusvakantie. Op de vraag of hij ervoor pleit dat niet-essentiële reizen verboden worden antwoordt Marc Van Ranst vastberaden: “Alle virologen pleiten daarvoor. Als we die reizen niet kunnen stoppen, krijgen we situaties als vorige keren”.

Of we onszelf tijdens de kerstvakantie dan niet hebben wijsgemaakt dat er minder besmettingen waren?, vraagt Stef zich af. Want nu beweren specialisten een pak meer te testen dan toen. “We moeten afwachten wat er nu gaat gebeuren. Het is Covidik-kijken”, gniffelt Van Ranst. “Maar zijn we er gerust in? Nee, dat niet”.