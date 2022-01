Van Ranst ziet corona evolueren naar seizoensziekte: “Covid komt op termijn in de buurt van griep”

“Het coronavirus begint te lijken op iets wat we kennen, de griep”, zei viroloog Marc Van Ranst gisteren in HLN LIVE. De aantallen van ziekenhuisopnames, patiënten op intensieve zorg en overlijdens blijven dalen. “We moeten er ons mentaal op instellen dat dit iets wordt wat in de buurt komt van wat griep kan geven”, zei Van Ranst nog. Hij benadrukt evenwel dat we, gezien de grote impact die het hoog aantal besmettingen op het maatschappelijk functioneren kan hebben, nu nog in een donkerrode crisissituatie zitten en het te vroeg is om maatregelen te lossen.