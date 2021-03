Van Ranst: “Weinig reden om te twijfelen dat Britse variant meer ziekmakend is”

Volgens viroloog Marc Van Ranst is er maar weinig reden om nog te twijfelen aan het feit dat de Britse variant meer ziekmakend is. “Er zijn een heel aantal studies die in die richting gaan”, klinkt het. Nu de Britse variant in België dominant aan het worden is, kan dat ook deels de snelle toename van het aantal patiënten op intensieve zorg verklaren.