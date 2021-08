Van Ranst: “We zijn zonder twijfel op de goede weg”

Mechelen Viroloog Marc Van Ranst vecht Twitterru­zie uit voor rechtbank: “Twee maanden verspild. Eén door Jürgen Conings, één door deze zaak”

16:57 Op de rechtbank van Mechelen is vanmiddag het proces gestart tussen Nederlands Viruswaarheid-voorman Willem Engel en professor-viroloog Marc Van Ranst. Engel had Van Ranst rechtstreeks gedagvaard voor laster en eerroof omdat hij vond dat de viroloog uit Willebroek hem in een slecht daglicht had gebracht na uitspraken in de Nederlandse media. De spanning tussen de twee was te snijden.