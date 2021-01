Van Ranst: “We gaan andere dingen moeten doen dan nu om varianten buiten te houden”

Er is in ons land één nieuw vastgesteld geval met de meer besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Er worden op dit moment ook verschillende reizigers getest op de Zuid-Afrikaanse variant nadat ze besmet terugkwamen uit het land. Die resultaten zijn pas voor woensdag. “Je kan de varianten buiten houden, maar dan gaan we toch andere dingen moeten dan nu”, zei viroloog Marc Van Ranst aan VTM NIEUWS.

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen zit opnieuw in stijgende lijn, voor de derde dag al. De verklaring ligt deels in het toenemend aantal testen op het einde van de kerstvakantie, waarbij veel terugkerende reizigers positief werden getest.

Quote Deze week gaat weer belangrijk zijn om te weten welke richting we uitgaan en welke adviezen we moeten geven voor de toekomst Viroloog Marc Van Ranst

“Zolang de hospitalisaties, opnames op intensieve zorgen en aantal doden niet omhoog gaan, dan koesteren we de hoop dat die stijging maar tijdelijk zal zijn”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “We houden er rekening mee dat het ook anders kan zijn. Deze week gaat weer belangrijk zijn om te weten welke richting we uitgaan en welke adviezen we moeten geven voor de toekomst.”

Vanaf nu beginnen we in de coronacijfers de effecten van de feestdagen te zien. “Bij de nieuwe besmettingen zijn teruggekeerde reizigers, maar we hebben ook meer mensen getest. Dat die cijfers omhoog gaan, betekent dat we ze vinden. We hopen dat dat geen grotere druk op ons ziekenhuissysteem gaat zetten.”

Brussel

Brussel kent echter nu al een stijging van 76 procent, onder meer door terugkerende reizigers. Kortere zakenreizen van minder dan 48 uur vanuit het Verenigd Koninkrijk wil Van Ranst dan ook verbieden of op z’n minst strenger controleren. “Die mensen zitten wat meer geclusterd rond Brussel. Het zijn reizigers die rechtstreeks uit Londen naar ons land komen en dat elke dag.”

“We gaan die Britse variant meer en meer zien. Echt tegenhouden kan je dat niet doen, vertragen wel. We moeten meer ons best doen om dat te vertragen. Het is moeilijk te voorspellen of het de bovenhand zal krijgen, maar ik hoop van niet”, aldus Van Ranst nog.

Zuid-Afrikaanse variant

Dan is er ook nog de Zuid-Afrikaanse variant. “Er zijn aantal stalen getest van reizigers die terugkwamen en twee van de drie zijn positief. Het zou kunnen dat het een variant is, maar de sequencingresultaten zijn pas voor woensdag. De mensen zijn besmet en ziek.” “We moeten ons zorgen maken over elke variant die ofwel meer besmettelijk is ofwel niet gedekt zou zijn door het vaccin. Er zijn bewijzen dat de Britse variant wel gedekt wordt. Voor de Zuid-Afrikaanse variant is dat nog meer onzeker.”

Bij VTM NIEUWS sprak Van ranst over “minder dan tien gevallen”, “maar dat zal nog snel groeien”. “Je kan die varianten buiten houden, maar dan gaan we toch andere dingen moeten doen dan nu.” “Wanneer we geconfronteerd worden met varianten die besmettelijker zouden zijn, dan zijn dat diegene waarop je je energie gaat focussen om die mensen op quarantaine te wijzen en die goed op te volgen. Bij deze gevallen is de gezondheidsinspectie ingelicht en die mensen zijn gecontacteerd geweest.”