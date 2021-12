Van Ranst: “We dreigen voor langere periode op hoog plateau te komen, dat mag niet gebeuren”

Viroloog Marc Van Ranst ziet ondanks een vertraging in de groei geen lichtpunt in de cijfers. “Ze gaan nog altijd omhoog, we dreigen af te stevenen op een hoog plateau voor een langere periode. Dat mag niet gebeuren”, klinkt het in een reactie aan onze redactie. “Binnen Europa zijn we - na Tsjechië en Slovakije - het land met de meeste besmettingen. En Vlaanderen steekt daar dan nog eens bovenuit.”

Onze regio telt op dit moment 2.264 besmettingen per 100.000 inwoners in veertien dagen. “We zitten tien keer hoger dan Italië (215) en Spanje (199). We moeten heel goed beseffen dat het niet goed gaat. Als dan gekozen wordt voor de goedkopere producten op het schap, dan blijven op den duur enkel nog de pijnlijk dure producten over. En als die moeilijke maatregelen niet genomen worden, dan ben je nog lang niet thuis. Andere landen doen het simpelweg beter omdat ze altijd strenger geweest zijn. Dat beseffen we te weinig.”

Op maandag 22 november werden er 25.536 besmettingen geregistreerd, afgelopen maandag bedroeg dat aantal 25.094. Zit daar dan geen beterschap? “Het enige wat je daaruit kan concluderen, is dat we aan de piek zitten van wat er elke dag getest kan worden. De positieve zelftesten worden ook niet altijd herhaald met een PCR-test. Dit is dus zeker geen verbetering.”

Basisscholen

De GEMS stelt in haar advies nu voor om de basisscholen tien dagen te sluiten. “Je moet kijken waar de meeste clusters gevonden worden”, legt Van Ranst uit. “Tegenwoordig is dat het onderwijs. In sommige provincies, zoals Oost- en West-Vlaanderen, is dit de absolute hotspot. De incidentie ligt hier twee keer zo hoog als bij de rest van de bevolking.”

Ook in de evenementensector dreigen strengere maatregelen. “Vanuit de expertengroep is er niemand die pleit om alles volledig stil te leggen. Er moeten wel aanpassingen gebeuren. Vele kleintjes maken een epidemie klein, al is dit uiteraard niet het juiste woord. Het blijven ingrijpende maatregelen.”

Horeca

Het sluitingsuur van de horeca zou volgens de experts verschoven moeten worden van 23 naar 20 uur. “Kijk naar Nederland, daar is het al om 17 uur. Hier was geen consensus over, maar er moet natuurlijk wel ergens geland worden.”

De contactbubbel zou herleid worden tot vijf personen, al kan dat niet verplicht worden. “Veel mensen wilden weten wat dat concreet betekent, ‘je contacten verminderen’. Vandaar dat we er nu een richtcijfer op geplakt hebben.”