Van Ranst waarschuwt bij HLN LIVE voor apenpokken op festivals: "Mensen staan er dicht bij elkaar, dat is wat het virus nodig heeft”

Het regionale bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor de verdere verspreiding van apenpokken bij komende festivals en grote samenkomsten. Grote zorgen hoeven we ons niet te maken, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) bij HLN LIVE: “Dit is geen epidemie die snel zou kunnen ontsporen.” Toch is het oppassen: “Nauw contact is wat het apenpokkenvirus nodig heeft. Huidcontact is de belangrijkste weg van verspreiding.”

“De kans op verdere overdracht in Europa en elders tijdens de zomer is groot”, aldus Hans Henri Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa. Volgens Kluge bieden de komende maanden ook een kans om jonge, seksueel actieve en mobiele mensen bewuster te maken van de ziekte. “We weten dat, net zoals bij elk ander jaar, op festivals mensen vaak dicht bij elkaar staan. Dat is wat dat apenpokkenvirus nodig heeft”, aldus Van Ranst bij HLN LIVE.

Volledig scherm Letsels veroorzaakt door het apenpokkenvirus. © Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

Voor festivalgangers is het belangrijk te weten dat de ziekte niet heel veel voorkomt, zegt de viroloog in onze studio. Verder moet je de symptomen herkennen. Marc Van Ranst somt op: “Je moet de foto’s tonen van die letseltjes, dan gaan de mensen het zelf kunnen ontdekken. Het begint met koorts voelen, opzwellen van de lymfeklieren en dan komt die vrij klassieke huiduitslag die heel erg lijkt op windpokken.”

Geen ziekte van homo mannen

Dat de apenpokken in ons land eerst gesignaleerd werden bij homo mannen is eerder toevallig. “Dit is zeker geen ziekte van homo mannen. Dit komt nu in de eerste cluster bij die mensen voor, maar dit virus wordt ook overgedragen door niet-seksueel contact. Die link met die eerste festivals gaat over de komende weken en maanden verwateren”, verduidelijkt Van Ranst bij HLN LIVE. “Misschien melden homo mannen zich sneller bij een arts”, zei infectiologe Isabel Brosius van het Instituut voor Tropische Geneeskunde daar eerder over aan onze redactie.

Wereldwijd zeshonderd bevestigde gevallen

Het onderzoek tot dusver wijst uit dat de uitbraak in de regio half april al aan de gang was, zegt de WHO. Het is de grootste en geografisch meest verspreide uitbraak van apenpokken die ooit buiten de endemische gebieden in West- en Centraal-Afrika is gemeld.

“In gans de wereld zijn er ongeveer zeshonderd bevestigde gevallen. In ons land zijn het er veertien”, zegt Van Ranst bij HLN LIVE. “Het loopt stilletjes aan op, maar we zien nergens een exponentiële stijging. Dit is geen epidemie die snel zou kunnen ontsporen. Het gaat in slow motion.”

Door de opheffing van de coronamaatregelen, met een toename van de reizen en grote evenementen, was er sprake van een snelle en toegenomen overdracht.

Omdat het virus zich niet via dezelfde weg verspreidt als het coronavirus, is er volgens de huidige kennis geen behoefte aan maatregelen op bevolkingsniveau die even uitgebreid zijn als die voor corona, aldus Kluge.

“Maar — en dit is belangrijk — we weten nog niet of we de verspreiding ervan volledig kunnen indammen”. Daarom moeten de besmettingen worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door duidelijke communicatie, isolatie van besmette personen en doeltreffende tracering van contacten.

