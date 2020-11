Van Ranst: “Volle effect van lockdown zullen we deze tweede week van de herfstvakantie moeten zien”

“We zien nu het effect van de eerste set van maatregelen die genomen zijn. Op het effect van de lockdownmaatregelen moeten we nog een paar dagen wachten. Ik ben daar heel hoopvol over voor de tweede week van de herfstvakantie om daar het volle effect van te zien.” Dat zei viroloog Marc Van Ranst vanochtend aan onze redactie.

“We zien nu een plateau, dat de epidemie niet meer stijgt, en dat is goed. Maar nu moet het ook nog flink naar omlaag. En de komende twee weken gaan daar belangrijk in zijn”, aldus de professor van de KU Leuven.

“Er zullen gaandeweg wel versoepelingen kunnen, maar nu nog niet. We moeten eerst lager geraken dan waar we aan het begin van de zomer zaten. Dat waren toen tachtig nieuwe gevallen per dag. Je kan beter ergens rond de vijftig nieuwe gevallen per dag als doel nemen om zekerder te zijn dat we een oogje in het zeil kunnen houden op die epidemie.”

Van Ranst voegde er wel nog aan toe dat dit getal nog niet is afgeklopt met de beleidsmakers en dat er “zeker discussies over zullen zijn”. Volgens de viroloog moeten we ons ook met andere landen vergelijken die voorzichtiger zijn geweest in het controleren van de epidemie.

Nog zeker niet versoepelen

Van Ranst waarschuwde nog maar eens om ditmaal niet te vroeg te versoepelen. “Ik weet dat die neiging er altijd is wanneer de cijfers niet meer de hoogte ingaan. Dat is begrijpelijk, maar het zou op dit moment heel onverstandig zijn om dat te doen. We kunnen geen doorstart maken vanop een plateau rond de huidige cijfers: dat is bijzonder uitputtend voor de gezondheidszorg. Het zou ook bijzonder slecht zijn voor de economie, want we riskeren verder door te schieten naar een zone waar we echt niet willen zitten.”

Om echt tot nul nieuwe besmettingen per dag te komen, dat lijkt Van Ranst dan weer een brug te ver voor een dichtbevolkt land als België, “het kruispunt van Europa”. Hij dringt erop aan dat de contacttracing zo perfect mogelijk moet zijn op het ogenblik dat we aan vijftig nieuwe gevallen per dag zouden zitten. “Dan hou je het beheersbaar. Maar het virus compleet uitroeien, dat kan je doen als je een eiland bent, of een totalitaire staat waar je helemaal niks meer mag, maar voor België is dit bijzonder onrealistisch.”

“We zitten nog altijd in een fase waarin de normale zorg niet op de gewone manier kan gebeuren en daar willen we natuurlijk wel zo vlug mogelijk weer naartoe”, brengt Van Ranst ons nog in herinnering. Maar hij is hoopvol nu de cijfers eindelijk weer de goede kant lijken op te gaan.