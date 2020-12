Van Ranst vindt het “gemiste kans” dat avondklok niet is vervroegd in Vlaanderen

Dat de avondklok in Vlaanderen niet vervroegd wordt tot 22 uur, zoals in de rest van het land al het geval is, is een gemiste kans. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst vrijdag verklaard aan VTM Nieuws. “Dan zouden mensen minder lang feestjes kunnen houden”, klinkt het.

In Vlaanderen geldt een avondklok tot middernacht, terwijl dat in de rest van het land tot 22 uur is. Dat verandert niet, is vrijdag beslist op het Overlegcomité. “Als de avondklok wel was vervroegd, zouden mensen twee uur per dag minder onderweg zijn en zouden ze ook minder lang feestjes kunnen houden”, aldus Van Ranst.

Ook biostatisticus Geert Molenberghs stond stil bij de avondklok die in Vlaanderen vanaf middernacht behouden blijft. In de VRT-studio van het Journaal wees hij erop dat alle maatregelen in hun context gezien moeten worden. “Een vervroegde avondklok, maar met een minder gemotiveerde bevolking, heeft waarschijnlijk minder effect dan de avondklok laten waar ze is, maar waarbij het voor de mensen wel heel duidelijk is dat we voorzichtig moeten zijn.” Het hangt met andere woorden niet alleen af van de maatregelen, klonk de nuance. Al maakt een avondklok die vroeger ingaat, het wel minder gemakkelijk om af te spreken, en legt die zo het contact verder stil.

“Duivel zit in de details

Marc Van Ranst is verder wel tevreden dat er strengere maatregelen opgelegd worden voor mensen die ons land binnenkomen. “Maar de duivel zit in de details. Hoe dit gaat gecontroleerd worden, is belangrijk”, stelt de viroloog. “Grensverkeer controleren is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker als mensen over de weg komen.”

Bovendien ligt er op vlak van quarantaineregels nu een grotere verantwoordelijkheid bij de lokale besturen en burgemeesters, wat Van Ranst een belangrijke en goede stap vindt. Hij vermoedt dat hogere boetes, ook voor bijvoorbeeld het organiseren van lockdownfeestjes, wel hun effect zullen hebben.

Over een mogelijke verlenging van de kerstvakantie had men zich eerder al uitgesproken. Volgens de viroloog was het daarom moeilijk om daar op terug te komen.

Woonzorgcentra

Van Ranst stond ook stil bij de dagelijkse coronacijfers. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt, maar steeds trager. “We mogen ons niet in slaap laten wiegen door dalingen in de cijfers”, stelde hij. “In Vlaanderen is er overal een stijging.” Hij maakt zich ook zorgen over de uitbraken in de woonzorgcentra. “Het is goed dat zij als eerste gevaccineerd worden.”

De algemene communicatie van onder meer premier Alexander De Croo (Open Vld) vond Van Ranst wel oké. “Het duurde allemaal wat lang, maar men spreekt wel vanuit het hart, ik vind dat goed.”

Lees ook: