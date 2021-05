Van Ranst vindt drempelwaarden bezetting intensieve zorg "weinig ambitieus"

Van Ranst vindt het 'Zomerplan' waar het Overlegcomité dinsdag zijn zegen over heeft gegeven "heel ambitieus".



“Het is wel heel veel”, zei de viroloog bij VTM NIEUWS op het aangekondigde versoepelingstraject. “Op een gegeven moment met zoveel volk samen mogen komen... Dan hou ik een beetje mijn hart vast.”

Onveranderd

De drempelwaarde van 500 coronapatiënten op intensieve zorg die doorheen de zomer wordt gehanteerd om versoepelingen mogelijk te maken, vindt Van Ranst dan weer "weinig ambitieus". Zeker omdat die waarde al als voorwaarde wordt gesteld voor het eerste pakket versoepelingen in juni en daarna onveranderd van kracht blijft.

De drempel van 500 ic-bedden zal volgens Van Ranst “net haalbaar” zijn voor de versoepelingen van 9 juni. Momenteel liggen er 2.255 Covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie 711 op intensieve zorg. “Maar men houdt diezelfde drempel ook aan voor juli, augustus, september…”, klaagde de viroloog. “Dat is weinig ambitieus en kan in combinatie met heel grote evenementen ook voor problemen zorgen.”

Vaccinatiegraad

Een andere drempelwaarde bij het versoepelingsplan is de vaccinatiegraad. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) zijn we met de vaccinatiecampagne momenteel op de goede weg, de komende weken wordt die ook in sneltempo voortgezet.

Quote We weten dat datums uitspreken zeer gevaarlijk is. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven)

Om groepsimmuniteit te bereiken, stelt Van Ranst dat er door de opkomst van nieuwe varianten wel beter gemikt wordt op een vaccinatiegraad van 80 procent in plaats van 70 procent. "Die zal op de meeste plaatsen in ons land worden gehaald, al ligt dat voor Brussel wel wat moeilijker.” Volgens de viroloog zullen er nog veel campagnes georganiseerd moeten worden om ook de Brusselaars aan te zetten in groten getale een spuitje te halen.

“We weten dat datums uitspreken zeer gevaarlijk is”, zei hij meer algemeen nog over het Zomerplan. “Data en drempels zullen aan elkaar gelinkt moeten worden en dat is iets dat iedereen goed zal moeten begrijpen.”

Rode Duivels

Van Ranst ziet zichzelf in juli overigens misschien ook nog wel aanschuiven voor een belangrijke EK-match van de Rode Duivels op groot scherm, “als dat goed georganiseerd is, ook met de verplichting van zittend en met mondmasker”. “Al zie je dat thuis voor de televisie ook goed”, voegde hij toe. Hij benadrukte eerder al in de studio van VTM NIEUWS dat alle evenementen enkel “onder de juiste voorwaarden en ook zeer georganiseerd” zullen mogen doorgaan. “Maar dat kan deze sector goed.”

Telewerk

Wat de versoepelingen op het vlak van telewerk betreft, zei Van Ranst nog dat hij denkt dat telewerk een blijver is. “En dat is goed. Als we dat voor een stuk kunnen bewaren, gaan we trouwens ook voor een groot deel van het fileprobleem af zijn. Dus laat ons dat alstublieft doen. We weten echter dat als men zegt dat telewerk ‘sterk aangeraden’ is (dat zal vanaf 1 juli het geval zijn, red.), dan wordt dat op héél verschillende manieren geïnterpreteerd. En dat is een risico. Ik hoop dat de mensen het intussen voldoende gewoon zijn om het verder te zetten, niemand vraagt dat dit dan nog vijf dagen op vijf moet zijn.”