Van Ranst: “Veilig feestdagen vieren niet meer mogelijk” - Vandenbroucke: “Het is en vaccineren en andere maatregelen”

De omikronvariant rukt op in Europa waardoor maatregelen zich opdringen. Nederland ging alvast in ‘harde lockdown’ en ook bij ons pleiten de virologen voor een gepast antwoord van het volgende Overlegcomité (22/12). Wat dat antwoord dan moge zijn? “Er zullen adviezen van de experten komen waarbij verstrengingen meer waarschijnlijk zijn dan versoepelingen”, aldus Marc Van Ranst (KU Leuven) bij HLN LIVE. Bij VTM NIEUWS weigerde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in zijn kaarten te laten kijken.

Al houdt de daling van de coronacijfers voorlopig aan, Van Ranst benadrukt dat ze nog altijd té hoog zijn. “Ze zijn van waanzinnig hoog naar nog steeds hoog gegaan. In eender welke andere periode zouden we deze cijfers zorgwekkend vinden.” Veilig de feestdagen vieren is volgens de viroloog niet meer mogelijk met deze cijfers: “Er is geen enkel scenario waarmee dat nog lukt.”

Een harde lockdown zoals in Nederland - waar enkel nog de essentiële winkels geopend zijn en inwoners slechts twee gasten mogen ontvangen - moet niet meteen gekopieerd worden bij ons. We staan immers veel verder met onze boostercampagne én hebben meer intensieve bedden, aldus Van Ranst. Maar ook bij ons dringen verstrengingen zich op. “Voor het volgende Overlegcomité zullen er adviezen volgen waarbij verstrengingen meer waarschijnlijk zijn dan versoepelingen”, zegt hij bij HLN LIVE. Over het soort verstrengingen spreekt de viroloog zich niet uit: “Het is onnodig om daarover te speculeren”.

Waarom verstrengen?

Als we naar de Belgische cijfers kijken, lijkt het toch de goede kant op te gaan. Waarom moeten we dan verstrengen? “Op een bepaald moment zal de omikronvariant de deltavariant overnemen en zal de curve terug stijgen”, zo voorspelt Van Ranst. “Tot hoogtes die we niet kennen, zo blijkt uit berekeningen. En dan kunnen we alleen maar hopen dat de variant minder ziekmakend is.”

Ook professor emeritus Virologie Guido Vanham (UAntwerpen en Instituut Tropische Geneeskunde) voorspelt een “worst case scenario” zonder extra maatregelen. “Met dramatische cijfers voor de zorg, en met misschien nog meer doden onder de niet-covid-patiënten die geen zorg kunnen krijgen, dan onder de covid-patiënten", zei hij vanmorgen tijdens de Ochtend op Radio 1.

We hebben volgens Vanham al veel te lang getreuzeld “en dat is niet de manier om een dreigende ontploffing tegen te houden”. “Men legt zogezegd de verantwoordelijkheid bij de burgers, maar die snapt het niet meer." Beter zoals in Nederland, volgens Vanhm: “Gewoon alles dicht. Ik snap dat dat niet gemakkelijk is. Maar ik denk dat de Nederlanders de signalen van hun regering nu beter begrijpen dan wij de onduidelijke signalen van onze regering.”

Vandenbroucke: “We gaan daar samen over beslissen op het Overlegcomité”

Hannelore Simoens van VTM NIEUWS legde de situatie in Nederland voor aan de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “De situatie in Nederland is anders. Daar is bijna nog niemand geboosterd. Gelukkig zijn wij daar wel een stuk verder gevorderd”, zei hij daarover.

Op de vraag of ook wij ons mogen verwachten aan een harde lockdown zoals bij de noorderburen sinds dit weekend het geval is, daar wilde Vandenbroucke — ook na meermaals aandringen van Simoens — niet op ingaan. “Het is en vaccineren en andere maatregelen nemen. We gaan echt moeten combineren. We gaan voorzorgsmaatregelen moeten nemen ten aanzien van omikron. Ik ga daar niet op vooruitlopen, want we gaan het woensdag bespreken op het Overlegcomité en daar samen beslissen”, zei de minister aan VTM NIEUWS.

