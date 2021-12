Van Ranst scherp over beslissing om scholen nog twee weken open te houden: "Deze maatregelen hadden vorig jaar genomen kunnen worden”

Kinderen zijn de motor van de pandemie. Dat wordt duidelijk nu het aantal besmettingen op scholen dubbel zo hoog is als in de rest van de samenleving. Viroloog Marc Van Ranst reageert dan ook teleurgesteld op de beslissing om de lagere scholen de komende twee weken open te houden. “Men houdt de motor niet tegen”, klinkt het in de studio van VTM Nieuws.

Het advies van de expertengroep GEMS was duidelijk: sluit de lagere scholen voor een periode van minimaal tien dagen. “Dat is het gemiddelde van twee incubatieduren. Wanneer je dat doet, krijg je na die periode normaal een echte reset van de infecties”, legt Van Ranst uit. Toch blijft de vraag bij velen: waarom zouden we de kinderen viseren? “Kinderen worden er dan wel niet heel ziek van, ze geven het virus door aan elkaar en aan de rest van de samenleving", klinkt het. “Het is natuurlijk de enige groep die niet of nog niet gevaccineerd is, dus het is normaal dat het bij hen blijft circuleren.”

Het Overlegcomité heeft dat advies echter niet opgevolgd, en kiest ervoor om de scholen nog veertien dagen open te houden, om nadien de kerstvakantie een week vroeger te laten beginnen. “Men grijpt nu niet naar de maatregel. Men laat het nu nog twee weken begaan, en de gevolgen daarvan laten zich raden. Meer scholen en klassen zullen in de praktijk dichtgaan, want de cijfers zullen blijven stijgen”, reageert Van Ranst. “Dat de mondmaskers voor iedereen ouder dan zes worden bevolen is goed, maar alleen daarmee gaan we er niet komen.”

Die verstrengde mondmaskerplicht, de verplichting om in elk klaslokaal een CO2-meter te plaatsen en de verstrengde regels omtrent quarantaine (klassen worden in quarantaine geplaatst vanaf 2 besmettingen in plaats van 3), dat zijn maatregelen die al veel langer op tafel lagen, merkt Van Ranst op. “Dit had een jaar geleden al kunnen gebeuren. Dan hadden we dit probleem in de scholen misschien niet gehad.”

“Pedagogische impact minimaal”

Vlaams-minister president Jan Jambon (N-VA) probeerde de beslissing te verdedigen tijdens de persconferentie na het Overlegcomité. “Dat we de kerstvakantie uitbreiden met een week, dat heeft niet veel pedagogische impact", zegt hij. “Dat vonden we toch belangrijk. We zullen er ook alles aan doen om die derde week te gebruiken om zoveel bij zoveel mogelijk leerkrachten die dan al in aanmerking komen voor een derde prik, die prik al te zetten.”