Van Ranst schenkt 4000 euro schadevergoeding van Willem Engel aan COVAX

Willebroek Marc Van Ranst opnieuw vrijgespro­ken: coronascep­ti­cus Willem Engel moet 4.000 euro schadever­goe­ding betalen

Professor-viroloog Marc Van Ranst uit Willebroek is zopas vrijgesproken voor laster. De Rotterdamse coronascepticus Willem Engel had hem eerder dit jaar gedagvaard voor laster na een interview op TV, maar volgens de rechters in Mechelen is die laster dus niet bewezen. Van Ranst kreeg nu ook een schadevergoeding toegekend. Naar eigen zeggen was hij het slachtoffer van een maandenlange belagingscampagne.

9 december