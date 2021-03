Van Ranst pleit voor korte maar strenge lockdown: “Noodrem aantrekken om volledige lockdown te vermijden”

Politici en experts maken zich ernstig zorgen over de stijgende coronacijfers. In de ziekenhuizen werden de voorbije drie dagen telkens meer dan 200 mensen met Covid-19 opgenomen. Om het tij te doen keren, is er niet veel tijd, waarschuwt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) bij HLN Live. Hij hoopt dat het Overlegcomité vandaag een pakket aan maatregelen samenstelt dat op korte termijn effect heeft.

Gisteren pleitte Van Ranst in VTM NIEUWS al voor het volledig dichtgooien van de samenleving voor een korte periode. “Een lockdown zoals in het voorjaar zou een manier zijn om heel snel in te grijpen. Als je afspreekt om dan na de paasvakantie de scholen en de horeca weer te openen, zouden mensen hierin meegaan”, klonk het. Persoonlijk pleit ik hiervoor, maar de politieke realiteit maakt het niet simpel. Dat snap ik zeer goed.”

Strenge maatregelen hebben het voordeel van de eenvoud en werken snel, zei Van Ranst hierover in HLN Live deze ochtend. “Andere maatregelen zijn moeilijk om te organiseren.”

Dat we er slecht voorstaan, staat buiten kijf. “De huisartsen laten weten dat ze veel meer werk hebben. Zij hebben hetzelfde gevoel als bij het begin van de tweede golf. Om vanop het huidige hoge niveau naar de piek van de tweede golf te gaan, zijn amper drie weken nodig.”

“Komt daar nog bij dat bij de vorige golf 1 op de 6 patiënten op de intensieve zorg terechtkwam. Nu is dat 1 op de 4. Bij de vorige piek waren er ongeveer 1.500 opnames op intensieve zorg. Daar zouden we nu dus maar 6.000 ziekenhuisopnames voor nodig hebben. We kunnen ons dus niet veel permitteren met deze Britse variant.”

“Te laat”

De stijgende trend dwingt het Overlegcomité tot nieuw overleg vandaag. Er zijn nu onmiddellijk verstrengingen nodig, stelde Van Ranst. “Er moet niet gewacht worden tot volgende week, want dan ben je te laat.” De versoepelingen die vanaf april gepland waren, staan op de helling. “Op dit moment is het een goed idee om die uit te stellen”, aldus de viroloog.

Twee weken geleden werden de maatregelen nog versoepeld, naar tien contacten buiten. “Het effect daarvan zal op zich wel meevallen, het heropenen van de contactberoepen hield veel meer risico in. Sommige politici begonnen echter ook te pleiten om terrassen vroeger dan voorzien te heropenen. Als de bevolking op die manier het idee krijgt dat de miserie bijna gedaan is, dan kom je in een gevaarlijke situatie terecht.”

Plan B

De experten van de Risk Assessment Group (RAG) hebben gisteren de regering geadviseerd om over te schakelen naar plan B, dat maatregelen omvat die de stijgende coronacurves een halt moet toeroepen. Om het tij te doen keren, is een greep maatregelen uit dat plan nodig, meent Van Ranst. “Dit is de noodrem om te vermijden dat je naar een lockdown gaat. Dus ben je daar best niet te karig in.”

Het is aan de politiek om straks beslissingen te nemen, wijst Van Ranst er nog op. Belangrijk is “dat een pakket wordt samengesteld dat op korte tijd effect heeft.” De avondklok vervroegen naar 21 uur of niet-essentiële winkels weer sluiten, het zijn maar twee van de pistes die mogelijk op tafel liggen.

De professor beseft dat het gaat om onpopulaire ingrepen, maar hoopt dat er bij de bevolking begrip leeft dat moeilijke maatregelen nu nodig zijn.

Toekomst

Dat jongere patiënten nu zwaarder ziek worden en op intensieve zorg belanden, heeft louter te maken met de opkomst van de Britse variant, stelde hij gisteren nog in VTM NIEUWS. “Die Britse variant was al een hele tijd langzaam onder het wateroppervlak aan het stijgen. Intussen heeft ze de Belgische virusmarkt voor bijna 90 procent ingepalmd. Niemand kan op dit moment voorspellen hoeveel besmettingen en ziekenhuisopnames daar nog zullen uit voortvloeien”, besluit Van Ranst.