Van Ranst: “Piek allicht paar dagen geleden bereikt, zorg moet spijtig genoeg nog altijd uitgesteld worden”

OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettin­gen stagneert, voor eerst sinds eind 2020 wel weer meer dan 4.000 patiënten met corona in ziekenhui­zen

Het aantal nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus stagneert. Dat blijkt vanmorgen uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Gisteren voorspelde biostatisticus Geert Molenberghs nog dat de piek van de vijfde golf in zicht is en er vanaf woensdag of donderdag een daling te verwachten is in de cijfers. Het aantal ziekenhuisopnames, coronapatiënten in het ziekenhuis en coronapatiënten op intensieve blijven wel nog stijgen. Voor het eerst sinds eind 2020 liggen er weer meer dan 4.000 coronapatiënten in onze ziekenhuizen.

11:48