Van Ranst over volle treinen naar zee: “Reserveringssysteem enige manier om drukte tegen te gaan”

We worden getrakteerd op stralende lentedagen en dat lokt zoals vanouds heel wat dagjesmensen naar de kust. Gisteren was er reeds een stormloop richting zee. Het resultaat: lange wachtrijen in stations en volle treinen. In een reactie bij HLN Live breekt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) een lans voor een reserveringssysteem op drukke lijnen. Ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is voorstander van zo’n systeem. De NMBS blijft vasthouden aan de druktebarometer.

“Dat is natuurlijk niet de bedoeling”, zegt Van Ranst over de stormloop naar de kust bij HLN Live. “Iedereen die op dat moment de trein naar zee neemt, weet eigenlijk dat dit zal gebeuren. Dus iedereen draagt daar verantwoordelijkheid in.”

Je kan wel proberen om de capaciteit van de treinen te verlagen, maar we weten dat dat heel moeilijk is, vervolgt Van Ranst. “Eenmaal dat er mensen op het perron staan, dan gaan die de trein binnen geraken.” Je moet de mensen bovendien ook binnenlaten in het station, want ze moeten een ticket kunnen kopen. “Zonder een reserveringssysteem - maar dat gaat een tijd duren om dat in elkaar te steken - ga je dat nooit volledig kunnen oplossen”, meent de viroloog.

Van Ranst oppert om zo’n systeem in te voeren voor “heel drukke en toeristische treinen”. “Het zal de enige manier zijn om drukte tegen te gaan.”

NMBS: “Kom niet met trein naar kust”

Om taferelen zoals gisteren te voorkomen, doet de NMBS opnieuw een oproep om tijdens het warme weer niet met de trein naar de kust te sporen. “Sla deze raad alsjeblief niet in de wind”, zegt woordvoerder Bart Crols bij HLN Live. “Zo kunnen we ervoor zorgen dat de bezetting op de treinen onder controle blijft en dat we geen ophopingen krijgen van mensen in de stations.”

De NMBS stelt ondertussen alles in het werk om reizigers veilig te kunnen vervoeren. “Dat betekent dat we geen overvolle treinen zullen laten vertrekken. Reizigers zullen opnieuw ‘gekanaliseerd’ worden in de stations. In functie van de drukte op een bepaalde trein zullen de mensen pas worden toegelaten op het perron.” Dit kan uiteraard betekenen dat reizigers langer moeten wachten om hun trein te kunnen nemen. “Mensen houden daar best rekening mee”, aldus de woordvoerder.

De oproep van de autoriteiten is duidelijk: vermijd drukke plaatsen, wijst Crols er nog op. “Laat ons dat dan ook doen. Er zijn 550 stations in België met heel veel mooie trekpleisters en bestemmingen dichtbij. Dit is misschien het moment om daar een daguitstap te maken.”

De NMBS toont zich ten slotte geen voorstander van een reserveringssysteem. “Wij pleiten eerder voor het huidige systeem, namelijk een druktebarometer waar mensen kunnen checken of het druk is op de bestemming of niet.”

De regel waarbij treinreizigers richting kust verplicht aan het raam moeten zitten, geldt pas vanaf zaterdag. En dat bezorgt ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé kopzorgen. Hij vreest dat het vandaag opnieuw erg druk wordt richting de kust, onder meer omdat het vandaag de laatste dag is dat de gratis treinpas kan gebruikt worden.

Quote De Noordzee is van iedereen. Dat klopt, maar het virus is ook van iedereen. Carl Decaluwé (CD&V)

Decaluwé: “Probleem ligt in Brussel”

“Ik doe mijn hoedje af voor de inspanningen van de kustburgemeesters. Nogmaals: daar ligt het probleem niet. Wél in Brussel”, vertelde de gouverneur aan onze journalist. Vooral de uitspraken van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) liggen aan zee zwaar op de maag. “De Noordzee is van iedereen”, zei die dinsdag. “Dat klopt, maar het virus is ook van iedereen”, kaatst Decaluwé de bal terug.

“We hadden het nochtans ruim op voorhand voorspeld dat er problemen zouden zijn met de treinen. Wat kunnen wij nog meer doen? Ik hoop dat het beter zal zijn als de ‘raamregel’ in werking treedt, maar dat moeten we nog afwachten. Wat ik niet begrijp, is dat de NMBS er niet in slaagt met een reservatiesysteem te werken”, gaat de gouverneur verder. “Hoe moeilijk kan dat zijn? Is het onwil? Onkunde? Ik weet het echt niet...”

