Van Ranst over uitbraak met Britse variant: “Grootste tot nu toe, maar waarschijnlijk niet de laatste”

“Dit is een flinke uitbraak in het woonzorgcentrum. Twee derde van de bewoners zijn besmet en een groot deel van het personeel ook”, weet Van Ranst. “We hebben al heel wat uitbraken in woonzorgcentra gehad met het ‘gewone’ coronavirus, maar dit is tot nu toe de grootste uitbraak met deze nieuwe variant”, aldus Van Ranst. In het woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem zijn al 110 personen besmet. Ook buiten het rusthuis stijgt het aantal besmettingen in de gemeente.

“Deze variant is aanwezig in het land. We willen die natuurlijk zoveel mogelijk buitenhouden, maar we gaan dit in de toekomst waarschijnlijk nog wel zien.” Om die variant in te dijken, moet er gevaccineerd worden, legt Van Ranst uit. “En dat is nu aan het gebeuren. Men is de bewoners en het personeel aan het vaccineren. Om met die groep te beginnen, is een goede keuze gebleken”, aldus nog Van Ranst.