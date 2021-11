Van Ranst over strengere maatregelen: "De hoop is dat we Kerstmis kunnen redden”

Op hele grote kerstgala’s zullen we dit jaar niet moeten rekenen, maar in de familiekring zouden kerstfeesten wel moeten kunnen doorgaan. Áls we nu strengere maatregelen invoeren. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst gezegd aan HLN LIVE. “De hoop is dat we Kerstmis kunnen redden.”

“Ik denk dat we de strengere maatregelen al een aantal dagen zagen aankomen”, aldus de viroloog. “De vorige besluitvormingen waren net hetzelfde. We hadden telkens een paar Overlegcomités nodig om tot strengere maatregelen te komen. Hopelijk zal dat vandaag ook zo zijn. In België gebeurt dat nu eenmaal zo en heb je blijkbaar die drietrapsraket nodig om tot strengere maatregelen te kunnen komen. Dat de cijfers de hoogte in zouden gaan, hebben we in de rapporten van de GEMS al langer gesignaleerd.”

Gewoon doorgaan zoals we nu bezig zijn, is geen optie volgens Van Ranst. “Op plaatsen waar het virus gemakkelijk overgedragen kan worden, moeten mensen elkaar minder zien. Discotheken kan je eigenlijk niet open houden. Landen die het geprobeerd hebben, komen er allemaal van terug.”

Onderwijs

Ook in het onderwijs zijn er maatregelen nodig, klinkt het. “Een weekje afstandsonderwijs is een van de voorstellen die circuleren in onderwijskringen, om ervoor te zorgen dat de belangrijke examenweek niet in het gedrang zou komen. Men wil het onderwijs zo veel mogelijk beschermen. Misschien is het zien escaleren van de situatie niet de beste manier om het onderwijs te beschermen.”

Van Ranst zou het “heel elegant” vinden als het sluitingsuur van de horeca in ons land op 20 uur zou komen, zoals het ook in Nederland is. “Maar dan zullen we als kritiek van de sector horen dat het moeilijk wordt om de horeca open te houden. Er zal waarschijnlijk wel gezocht worden naar een Belgisch compromis. Met virussen zijn nochtans weinig compromissen te maken.”

Waar je stilzit en het goed geventileerd is, kan er wel meer volgens Van Ranst. “Die plekken zouden open kunnen blijven, omdat daar relatief weinig risico is. Jammer dat we daar niet op gehandhaafd hebben in de horeca. Van dat gebrek aan langetermijnvisie hebben we nu spijt”, zegt hij nog.

