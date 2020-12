Van Ranst over nieuwe variant coronavirus in Nederland: “Ook bij ons zullen zeker nog nieuwe gevallen bijkomen”

De gemuteerde en besmettelijkere variant van het coronavirus die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk, is ook bij twee mensen in Nederland vastgesteld. Momenteel wordt uitgezocht hoe zij dat virus hebben opgelopen, zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. In het Rega Instituut van viroloog Marc Van Ranst zijn voorlopig niet meer dan de vier reeds gekende gevallen bekend, maar volgens Van Ranst zullen er zeker nog bijkomen.

De twee Nederlandse gevallen werden aangetroffen in de regio Amsterdam. De Jonge kan niet uitsluiten dat meer mensen besmet zijn geraakt met het gemuteerde virus. "Er is een kans, daar moeten we realistisch in zijn. Maar we denken niet dat het heel breed verspreid zal zijn, niet vergelijkbaar met de Engelse situatie.”

In ons land is de variant eind november en begin deze maand vier keer ontdekt in een steekproef van 2.000 stalen. Meer gevallen zijn er nog niet bekend bij het Rega Instituut van viroloog Marc Van Ranst. “Het gaat om een gezin in een grensgemeente in Oost-Vlaanderen van wie één iemand de variant heeft opgelopen in Zeeland”, specificeert Van Ranst.

Ook de komende weken zal de variant op nieuwe plaatsen in België opduiken. Moeten we ons dan geen zorgen maken? “Dat is wat virussen doen: die muteren en dan krijg je varianten. We moeten altijd waakzaam zijn, maar ik ben er niet zo rouwig om dat de variant aandacht krijgt. Zo gaat er meer aandacht naar de genetische karakterisering. Die info gaan we nodig hebben als we beginnen vaccineren.”

Van Ranst verwijst vooral naar de info die nodig is om te weten waarom het vaccin in bepaalde gevallen niet zou werken. “Er zullen varianten zijn waarop het vaccin niet gaat werken. Pfizer onderzoekt nu waarom het vaccin bij sommige mensen niet werkt en dat gaan wij in het Rega Instiuut ook doen van zodra we beginnen vaccineren. We hopen dat het er weinig zijn, maar we gaan dat volledig moeten uitpluizen. Elk virus bestaat uit 23.000 puzzelstukjes.”