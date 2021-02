Van Ranst over feestende jongeren: “Avondklok voor deze zaken nuttig”

“Ik heb begrip voor de moeilijke situatie, maar je wordt er niet vrolijk van. Het geeft een raar gevoel bij mensen die hun best doen om zich wel aan de regels te houden”, zegt Van Ranst in gesprek met HLN LIVE. Hij vindt de avondklok nodig voor dergelijke zaken. “Vooral vanuit de jongerenbewegingen van de politieke partijen werd druk gezet om de avondklok af te schaffen. Wel dit is misschien een goede reden om ze nog even te behouden.”

Met oog op het Overlegcomité van vrijdag heeft men het nu over versoepelingen, vooral buiten. “Men praat er veel over. Dat is normaal. Het is de horizon waarnaar we kijken. Nu zijn versoepelingen moeilijk in te denken. Later is dat veel meer voor de hand liggend. Als je erover praat, dan praat je over de hiërarchie van versoepelingen. Wat wil je eerst versoepelen? Ik denk niet dat er een groot draagvlak is om veel versoepelingen door te voeren.”