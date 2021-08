Van Ranst opnieuw gedagvaard door Nederlandse coronascepticus: “En weer gaan ze die zaak heel zichtbaar verliezen”

Op 13 september wordt voor de correctionele rechtbank in Mechelen een tweede procedure ingeleid die Engel heeft opgestart tegen Van Ranst. Nog geen maand geleden stonden de twee kemphanen al eens tegenover elkaar omdat Van Ranst Engel “een oplichter, een virusontkenner en een extremist” had genoemd.

Dat gebeurde in een krantenartikel en op Twitter, waardoor de onontvankelijkheid van de strafvordering gevraagd werd. Volgens het parket ging het om een drukpersmisdrijf en daarvoor is in ons land niet de correctionele rechtbank, maar wel het hof van assisen bevoegd. Een vonnis in dat dossier wordt op 9 september verwacht.

“Deze keer gaat het over een uitspraak die ik deed aan VTM Nieuws meteen na de behandeling van het dossier”, zegt Van Ranst. “Ik kreeg toen de vraag of ik het nu kalmer aan zou doen op Twitter. Ik antwoordde dat ik Engel een virusontkenner zou blijven noemen, ook al weet ik dat hij dat niet graag heeft. Dat is natuurlijk geen drukpersmisdrijf, maar ook in dit dossier is hij kansloos.”