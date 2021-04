Van Ranst na verkeerde titel “nul compassie met feestvierders”: “Maar ik blijf nultolerantie tegen lockdownfeesten steunen”

Hotelgast stort te pletter tijdens vlucht voor politie: “Damian telde af naar de versoepe­ling van de maatrege­len”

10:19 Een jongeman van 20 uit Deurne is zondagochtend in het Ibis in Antwerpen van vier hoog te pletter gestort, toen hij door het raam kroop om zich te verbergen voor de politie. Die was naar het hotel afgezakt na klachten wegens lawaaioverlast. Zijn goede vriendin Lies schetst een portret wie Damian was en wat er die ochtend gebeurde. “Damian had zich inderdaad aan de regels kunnen houden. Ergens snap ik hem wel”, zegt ze.