Van Ranst: “Lichte stijging gevolg van opheffen coronamaatregelen, maar ik sta nog altijd achter die versoepelingen”

De coronacijfers gaan niet meer dezelfde goede richting uit als de voorbije weken. “Dat is een gevolg van het opheffen van de coronamaatregelen”, legt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) uit aan HLN Live. “Maar daar sta ik nog altijd achter.” Hij voegt eraan toe dat deze periode van het jaar er wel vaker een is van verkoudheden en van griep.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

We kunnen er niet omheen dat het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in ons land weer lichtjes, met drie procent, gestegen is ten opzichte van een week eerder. “Ook andere coronacijfers die sterk aan het dalen waren, dalen nu nog maar weinig”, zegt Marc Van Ranst. Hij verwacht dat we binnenkort op een plateau komen en dan weer een stijging zullen kennen. Hij verwijst daarvoor ook naar de dagcijfers van het aantal besmettingen. “Voor 7 maart zullen we ergens rond 8.000 nieuwe besmettingen eindigen, terwijl het weekgemiddelde nu 6.181 is.”

De professor herinnert er ons ook aan dat we eigenlijk naar 65 ziekenhuisopnames per dag moesten gaan om over te schakelen op code geel, terwijl we op dit moment 143 hospitalisaties per dag tellen. Volgens Van Ranst zullen we ook niet onmiddellijk aan die 65 geraken. “Maar het aantal doden daalt wel nog altijd en het aantal mensen op intensieve verzorging duikt nu zelfs onder de 200", aldus de viroloog.

Dat de cijfers wat minder gunstig evolueren is volgens Van Ranst te wijten aan het opheffen van de maatregelen, een proces dat in twee keer gebeurde. “In de tweede helft van februari hadden we al een versoepelingsgolf, en nu opnieuw. Dit gecombineerd met de skivakanties en andere activiteiten tijdens de krokusvakantie maakt dat de epidemie weer wat meer aantrekt. In Vlaams-Brabant en in Limburg zit het reproductiegetal duidelijk boven de 1 en is er een beetje waakzaamheid nodig.”

Volledig scherm Marc Van Ranst. © RV

Van Ranst blijft wel helemaal achter de versoepelingen staan. “We hebben ook in Denemarken een stijging gezien nadat het land als eerste de maatregelen had losgelaten.” De professor hoopt dat de verwachte hogere temperaturen de Covid-cijfers mee gunstig zullen beïnvloeden. “Ook in andere jaren is dit een topseizoen voor verkoudheden en voor de griep, die trouwens ook aan een opmars bezig is in Europa. Geen grote opmars, want het is al laat in het seizoen. Maar met de paasvakantie gaan die griepvirussen weer weg. Dit is niet anders dan vele andere jaren op dit moment van het jaar.”

De viroloog verwacht in de toekomst nog wel een opeenvolging van kleinere golven, zoals de vijfde coronagolf die we gekend hebben. “De maatregelen zijn wel weg, maar het virus is niet weg”, verduidelijkt hij. Maar volgens Van Ranst zal het gaan om “golfjes”, die niet meer dezelfde impact op de gezondheidszorg zullen hebben als voorheen.

Een terugkeer naar code oranje vindt hij al “helemaal voorbarig”. “Dat zal enkel gebeuren als de druk op de gezondheidszorg zo hoog wordt dat we de uitgestelde zorg niet meer kunnen inhalen.”