Van Ranst krijgt AstraZeneca-vaccin en maakt er meteen statement van: “Zeer veilig, ook voor mijn leeftijdsgroep”

Aantal beschadi­gin­gen aan flitspalen in Vlaanderen meer dan gehalveerd in 2020

12:44 Vorig jaar zijn er in Vlaanderen 29 beschadigingen van flitspalen vastgesteld. Dat is minder dan de helft van de 68 schadegevallen in 2019. Ook in 2017 (49) en 2018 (57) lagen de cijfers een stuk hoger.