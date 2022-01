Van Ranst hoopvol over omikrongolf: “Dit komt meer in de buurt van griep. We moeten ons daar mentaal op instellen”

Het aantal coronabesmettingen stijgt iedere dag pijlsnel: gemiddeld zijn er ruim 22.000 nieuwe coronagevallen per dag, een verdubbeling op weekbasis. Maar viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) ziet het niet somber in, integendeel. Bij HLN LIVE zei hij vanmorgen dat deze epidemie de richting uitgaat van iets “wat in de buurt komt van griep". “Het is een situatie die we kennen.” De omikrongolf heeft zijn piek nog niet bereikt, maar Van Ranst verwacht niet dat die piek nog heel veraf is. “De ziekte blijkt minder ernstig te zijn en dus moeten we ons daar mentaal op beginnen instellen.” Bekijk hieronder het gesprek met Van Ranst bij HLN LIVE.

Eerder voorspelde viroloog Steven Van Gucht nog dat we tegen halverwege januari 125.000 coronabesmettingen per dag zouden kunnen tellen. Viroloog Marc Van Ranst denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen. “Die 125.000 besmettingen per dag lijkt me een heel hoog getal. Ook andere landen, die meer inwoners hebben, raken daar niet aan, dus het zou me verwonderen mocht dat bij ons wel zo zijn. Dat de cijfers nog omhoog zullen gaan, is wel zeker. Hoewel onze topdag met 28.000 besmettingen toch ook al een week geleden is. We zullen zien of we die cijfers deze week ook halen. We testen natuurlijk op een andere manier, dus dat geeft een ander beeld.”

De piek is in elk geval niet meer heel veraf, volgens Van Ranst. “In andere landen zien we ook een stabilisering. De curve gaat nu impressionant steil omhoog, maar ik verwacht niet dat dit nog heel lang gaat duren”, zegt hij.

Ziekenhuizen

Sowieso moeten we ons niet blindstaren op het aantal besmettingen, klinkt het. “We moeten meer kijken naar wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Daar zien we dat het aantal nieuwe opnames heel duidelijk oploopt, maar dat er ook veel patiënten zijn die mét Covid-19 en niet dóór Covid-19 opgenomen worden. Op intensieve zorg liggen nog patiënten met de deltavariant, maar nieuwe opnames zijn er relatief weinig.”

Er liggen nu nog 450 mensen, vorige week waren dat er nog 500 en dat aantal blijft dalen. “De sterfte daalt ook: nu overlijden achttien mensen per dag, een paar weken geleden was dat nog veertig per dag”, aldus Van Ranst. “De ziekte blijkt dus minder ernstig te zijn en dus moeten we ons daar mentaal op beginnen in te stellen. Dit is iets wat we kennen. Dit komt meer in de buurt van wat een griep kan geven en wat we ieder jaar zullen zien. Hét probleem is het aantal besmettingen die leiden tot absenteïsme op het werk. Dat is een groter probleem in heel wat sectoren, dan het mogelijke probleem op intensieve zorg.”

Volgens Van Ranst kan het virus onze maatschappij nog altijd ontwrichten door mensen die niet kunnen gaan werken op kritieke plaatsen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. “Dan moet je bedden sluiten en dat kan gevaarlijk zijn. Daar zie ik het grote probleem. Je moet dus nog altijd proberen zo veel mogelijk gevallen te vermijden en te spreiden in de tijd.”

“Ernstig genoeg”

Hij benadrukt dat griep nog altijd “ernstig genoeg” is. “Mensen belanden daardoor in het ziekenhuis en er sterven ook mensen door. Griep is zeker niet iets wat we mogen onderschatten, maar het is iets wat we kennen. Dan moeten we er als maatschappij ook mee om kunnen. Het zal leiden tot meer doden dan we gewoon zijn. Want in de jaren die we nu tegemoet gaan, zal je griep én Covid tegelijk hebben. Dus we moeten onze gezondheidszorg daar klaar voor maken. We moeten ons mentaal voorbereiden dat we dubbel zoveel doden kunnen hebben, maar daar zullen we de hele maatschappij niet voor op stelten zetten.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Het ontsmetten van winkelkarretjes moeten we met het stijgende aantal coronagevallen in elk geval niet hernemen. “We weten nu dat besmetting via oppervlakten minder vaak voorkomt dan besmetting via de lucht. Een goede luchthygiëne is belangrijker in de supermarkt. Een goede handhygiëne blijft ook wel belangrijk, maar niet meer maniakaal - honderd keer per dag - zoals in het begin van de pandemie. Goede handhygiëne kan wel nog altijd gezondheidswinst opleveren.”

