Van Ranst: “Het worden nog spannende weken”

Binnen twee weken zullen we meer duidelijkheid hebben over de nieuwe coronavarianten. Het wordt dus spannend, zei viroloog Marc Van Ranst bij VTM Nieuws. Hij besprak er de beslissing van het Overlegcomité om pas op 5 februari uitsluitsel te geven over de heropening van niet-medische contactberoepen.

“Binnen twee weken zullen we meer weten over hoe de nieuwe varianten zich gedragen, zowel bij ons als bij onze buurlanden”, verklaarde Van Ranst. “Gaan er bijvoorbeeld meer uitbraken zijn in scholen?”

De viroloog vindt het niet verstandig om nu te versoepelen. Sinds de kerstvakantie daalt de positiviteitsratio, maar “er zijn nog heel wat onbekenden, zoals de varianten”. Ook de cijfers zijn opnieuw aan het stijgen, klinkt het.

De vereiste 800 nieuwe besmettingen en 75 ziekenhuisopnames zullen we tegen 5 februari niet halen, meent Van Ranst, “maar men heeft ook gezegd dat er uitzonderingen zouden kunnen komen voor bepaalde beroepsgroepen”.

Het worden volgens hem “spannende weken”. “Breder testen, zoals nu gebeurt, is belangrijk, maar ook de verlenging van de quarantaine is een goede zaak”, besluit hij.

Zwitserse kaas

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat er een verbod komt op niet-essentiële reizen naar het buitenland. “Een heel belangrijke maatregel”, zei biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) in het VRT-journaal. “Het is zoals Zwitserse kaas: verschillende laagjes moeten ervoor zorgen dat we steeds meer bescherming opbouwen”, aldus Molenberghs.

“De eerste week na de kerstvakantie hebben we 100.000 terugkerende reizigers gehad. De tweede week 40.000. Vijf procent daarvan was besmet. Dat is toch al een behoorlijk aantal dat anders vermeden had kunnen worden. Het gaat enkel en alleen om mensen die getest zijn omdat ze teruggekeerd zijn. En we zien ook dat er bij die groep heel wat besmet zijn met de Britse variant”, benadrukte Molenberghs.

Die Britse variant is overigens niet alleen besmettelijker, maar brengt ook een hogere mortaliteit mee, zo blijkt uit een nieuwe studie. “Voor de goede orde: dat moet nog bevestigd worden in vervolgstudies. Maar we houden daar best rekening mee”, zei de biostatisticus nog.

Dubbele tijdspad

Molenberghs had het ook over het “dubbele tijdspad”: “Aan de ene kant moeten we klaar zijn voor versoepelingen wanneer de curves in de goede richting evolueren, maar als de cijfers in de verkeerde richting gaan, moeten we ook klaarstaan met verscherpte maatregelen.”

Het Overlegcomité zal pas op 5 februari beslissen over een mogelijke heropening van de kappers vanaf 13 februari. “Ook daar zien we een dubbel tijdspad: er is een moment afgesproken, maar er is tegelijkertijd een voorwaarde aan gekoppeld: de cijfers moeten gunstig blijven evolueren”, zo klonk het.