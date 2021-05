Van Ranst heeft geruststellend nieuws: “Vaccins werken ook tegen de Indiase variant”

HET DEBAT. Grote tuinfees­ten enkel mogelijk met cateraar: dit is jullie mening

17 mei Tijdens het vorige Overlegcomité werden de regels voor evenementen in de buitenlucht versoepeld, maar privébijeenkomsten buiten blijven beperkt tot tien personen. Die beperking geldt ook voor tuinfeesten deze zomer, tenzij die worden georganiseerd met een professionele cateraar. Eerder lieten we de experts hierover aan het woord, nu is het jullie beurt.