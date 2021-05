Van Ranst dient klacht in wegens doodsbedreigingen op website Viruswaanzin

Jambon verdedigt bijsturing regels rond tuinfees­ten en spreekt over “spijkers op laag water”: “Beslissing werd politiek afgeklopt”

16:19 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) verdedigt de bijsturing van de regels rond tuinfeesten en stelt duidelijk dat die ‘versoepeling’ is afgeklopt op politiek niveau. “We moeten daar niet flauw over doen, de oorspronkelijke beslissing van het Overlegcomité stootte op nogal wat kritiek in de maatschappij, en we moeten zien dat de maatregelen die we nemen draagvlak hebben", klinkt het bij VTM Nieuws. In het Vlaams parlement had hij vanmiddag over “spijkers op laag water”. “Federaal gaan wij communiceren als de minister van Binnenlandse Zaken dit helemaal juridisch heeft kunnen uitwerken”, reageert eerste minister Alexander De Croo (Open Vld).