Van Ranst: “Deze regering zal terecht langer aan versoepelingen kunnen weerstaan”

De coronacijfers in ons land blijven nog dalen, maar de laatste dagen minder snel. Viroloog Marc Van Ranst verrast het niet dat de cijfers aanvankelijk snel naar beneden gaan na de maatregelen, maar dat je dat niet kan aanhouden. Over versoepelingen zegt hij aan onze redactie dat die er uiteindelijk wel zullen komen, maar dat “deze regering er langer aan zullen kunnen weerstaan”.

“We mogen al blij zijn dat we een daling zien”, reageert Marc Van Ranst op de meest recente coronacijfers. “Als iedereen zich aan de maatregelen blijft houden, dan daalt het wel. De R-waarde moet onder de 1 blijven. Hoe dieper daaronder, hoe sneller de daling.”



Nederland heeft inmiddels enkele maatregelen versoepeld, ook al ligt het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen daar net als bij ons nog hoog. Van Ranst beseft dat de druk om te versoepelen er ook in ons land is. “Van zodra de curve naar beneden gaat, hebben mensen die hoop. Maar ik heb het gevoel dat deze regering er langer aan zal kunnen weerstaan en - terecht - heel voorzichtig wil zijn. Maar uiteindelijk zullen we uiteraard wel opnieuw versoepelen.”

Een van de mogelijke versoepelingen die op tafel liggen is om mensen in familieverband op afspraak bijvoorbeeld een keuken te laten kiezen. Van Ranst ziet daar “weinig problemen” in. “Maar we moeten niet onmiddellijk hopen op meer.”

Vanaf maandag worden ook weer asymptomatische mensen getest. “Het aantal positieve tests zal dan waarschijnlijk weer even omhooggaan, maar daarna hopelijk opnieuw snel dalen”, aldus de viroloog van de KU Leuven. “Het gaat die curve wel verstoren, maar we gaan datzelfde effect niet zien bij de hospitalisaties.” Het is dan zaak om het aantal bedden in de ziekenhuizen en op intensieve verzorging in het oog te houden, besluit Van Ranst.