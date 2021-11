Van Ranst begrijpt niet waarom Knokke-Heist op gemeentevlak ingrijpt: “Als je extra maatregelen wil nemen, neem je die beter federaal”

Viroloog Marc Van Ranst begrijpt niet goed waarom Knokke-Heist is overgegaan tot een tijdelijk verbod op binnenactiviteiten in de gemeente in de strijd tegen corona. “Ik denk dat als men extra maatregelen wil nemen, men die beter federaal zou nemen of in ieder geval in een groter gebied dan in één gemeente”, zegt de viroloog zondagavond in de studio van VTM NIEUWS. Al is het volgens hem nu vooral zaak om rustig te kijken naar wat het effect zal zijn van de al genomen algemene maatregelen, zoals de herinvoering van de mondmaskers en de coronapas in de horeca.

De gemeente Knokke-Heist telde gisteren 122 besmettingen, of vier keer zo veel als twee weken geleden. De afdeling intensieve zorg in ziekenhuis AZ Zeno ligt vol. “Ook de reguliere zorg komt in gevaar”, klonk het gisteren. Daarom nam het gemeentebestuur een ingrijpende tijdelijke maatregel: alle georganiseerde cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten die binnen plaatsvinden, zullen vanaf maandag tot en met 30 november tijdelijk niet meer toegelaten worden voor personen vanaf 13 jaar.



Dat betekent dat alle podiumvoorstellingen, fuiven, sportwedstrijden en -trainingen, concerten, cursussen, lezingen, eetfestijnen, ... die indoor georganiseerd worden door een vereniging geannuleerd worden. Privé-initiatieven mogen wel nog, maar het gemeentebestuur roept op om die uit voorzorg ook uit te stellen. De beslissing leidt lokaal tot heel wat onbegrip.

Absoluut niet de meest getroffen gemeente

Volgens viroloog Marc Van Ranst is Knokke-Heist absoluut niet de meest getroffen gemeente op coronavlak. “Van de 581 gemeenten zijn er 511 die minder goede cijfers kunnen voorleggen. Ze zitten zelfs in de beste 20 procent. Er zijn niet veel gemeenten die het veel beter doen dan Knokke-Heist.”

“Het probleem daar is de opvangcapaciteit op intensieve zorgen”, vervolgt hij. “Zeven van de slechts negen bedden op intensieve zorgen zijn daar nu ingenomen door niet-coronapatiënten, de twee andere zijn bezet door coronapatiënten. Over het grotere grondgebied zien we ook dat jongere mensen, ongevaccineerde vijftigers, vaker opgenomen worden. Daar gaat men alles voor doen om die mensen te redden en dus blijven zij vaak weken of langer in het ziekenhuis.”

Grote feesten

Van Ranst ziet vooral de zin van de maatregel niet bij bijvoorbeeld de kunstensector. “Daar gebeurt alles net heel gecontroleerd. Dat is niet het probleem. Als je echt iets extra wil doen - maar dat is bijzonder onpopulair - dan moet je de grote feesten aanpakken. De jubilees, het bal van de burgemeester, ... Je moet kijken waar de grote getallen zitten bij die binnenactiviteiten. En dan moet je met CO2-metingen en ventilatie het risico naar beneden gaan halen. Waar dat niet kan en waar dat niet gecontroleerd wordt - dát zijn de plekken waar er nog gezondheidswinst te halen is.”

Quote We moeten eerst kijken naar wat de effecten van de genomen maatrege­len zullen zijn. En dan kan je op een ordentelij­ke manier gaan beslissen, zonder een soort opbod van lokale maatrege­len. Viroloog Marc Van Ranst

Profileringsdrang

Volgens Van Ranst is het nu echter vooral zaak om af te wachten wat het effect is van de algemeen genomen maatregelen zoals de herinvoering van de mondmaskers op veel plekken en de invoering van het Covid Safe Ticket bij de horeca. “We moeten eerst kijken naar wat de effecten van die genomen maatregelen zullen zijn. Het is moeilijk om dat deze week al te doen, met een week herfstvakantie erbij. Daar gaan we tot volgende week voor moeten wachten. En dan kan je op een ordentelijke manier gaan beslissen, zonder een soort opbod van lokale maatregelen waar Vlaams minister-president Jan Jambon eerder vanmiddag al naar verwees.”

Jambon waarschuwde zondagmiddag in de studio van VTM NIEUWS inderdaad voor een opbod of soms een ‘afbod’ tussen steden en gemeenten over lokale maatregelen. “Men kan doorslaan in de twee richtingen”, verwoordde hij het.

Dat is iets wat we volgens Van Ranst absoluut moeten vermijden. “Dan krijg je een soort profileringsdrang”, zegt hij. “We hebben dat nog gezien, toen bijvoorbeeld de mondmaskers buiten werden opgelegd. Dat was de bedoeling om énkel te doen in de meest drukke straten. Maar dan had je burgemeesters die dat overal - ook in de veldstraatjes - gingen verplichten. En dat zijn dan net de dingen die mensen niet begrijpen. Het is ook bijzonder vermoeiend voor de mensen.” Zijn besluit? “Je moet het gecoördineerd doen.”

