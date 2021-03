Van Ranst: “Avondklok werkt wél en bemoeilijkt feestjes”

“De cijfers zien er niet slecht uit”, zegt Van Ranst in onze studio. “We bevinden ons op een soort plateau met kleine dalingen en stijgingen. Dat is goed, want zo vermijden we een derde golf.” Als iedereen nu zijn buitencontacten ook effectief beperkt tot de buitenomgeving, zullen de cijfers volgens de viroloog blijven meevallen.

Over de avondklok is er sinds het overlegcomité veel discussie. N-VA wil die afschaffen, terwijl sp.a en CD&V ze willen blijven behouden. “Ik ken niemand die een avondklok leuk vindt”, zegt Van Ranst. “Maar het werkt wel. Het zorgt ervoor dat feestjes bemoeilijkt worden. We gaan de avondklok ook zeker niet langer laten gelden dan nodig. Op termijn zouden we het kunnen vervangen door een samenscholingsverbod, maar dat is een politieke beslissing.”