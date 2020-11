Van Quickenborne wil nog deze legislatuur rijbewijs met punten

Onze opinie. Corona biedt Big Pharma de kans om te tonen dat ze haar ‘klanten’ ook echt wil genezen

9:25 Hoera voor Big Pharma! Dat we na minder dan één jaar al een werkend coronavaccin in handen hebben, en in de mogelijkheid zijn om daar in 2021 waarschijnlijk al meer dan één miljard dosissen van te verspreiden, hebben we te danken aan de innovativiteit van de multinationals uit de farma-industrie. Het is een sector die de voorbije jaren enkel die van de kernenergie moest laten voorgaan qua onpopulariteit.