Van Quickenborne wil dat gevangenispersoneel prioritair gevaccineerd wordt: “Hun gezondheid staat op het spel”

Verschillende gevangenissen, onder meer die van Hasselt, Dendermonde en Namen kampen - of kampten - met uitbraken van corona, waardoor vleugels en zelfs volledige gevangenissen in lockdown gingen.

Dicht op elkaar

"In de eerste en tweede golf was de situatie in de gevangenissen relatief onder controle. In de derde golf zijn er echter heel wat uitbraken. De gezondheid van het personeel staat op het spel, daarom is het tijd dat we vaccineren", zegt Van Quickenborne daarover.