Van Quickenborne wijst op strengere straffen voor misdrijven tegen LGBTQI+-gemeenschap

Rechters zullen in de toekomst strenger kunnen optreden tegen misdrijven tegen LGBTQI+-personen, zoals het bedreigen van een holebikoppel dat hand in hand loopt. Naast seksuele geaardheid en geslachtsverandering worden in een nieuw wetsontwerp ook genderidentiteit en genderexpressie als discriminatiegrond toegevoegd. En ze zullen als verzwarende factor gelden voor alle misdrijven in het strafwetboek, meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) dinsdag.

Discriminatie geldt in ons strafrecht al langer als verzwarende omstandigheid bij bepaalde misdrijven. Toch wordt het bij veel misdrijven niet in overweging genomen bij de bepaling van de strafmaat. Van Quickenborne haalt het voorbeeld aan van bedreigingen waarbij holebikoppels op straat worden geïntimideerd omdat ze holebi zijn, of een diefstal als pesterij omdat het slachtoffer homo is.

In een wetsontwerp van de Justitieminister, dat in eerste lezing langs de ministerraad passeerde, is voorzien dat een dergelijke discriminerende drijfveer voortaan als verzwarende factor zal kunnen gelden bij alle misdrijven in het strafwetboek, en er dus zwaardere straffen kunnen volgen. De tekst voorziet ook in een modernisering van het begrip ‘discriminerende drijfveer’. Door ook genderidentiteit en -expressie toe te voegen, worden meer situaties gedekt en ook meer slachtoffers beschermd.

“Nog te vaak krijgen mensen uit de LGBTQI+-gemeenschap te maken met intimidatie op straat, pesterijen en discriminatie. Ze hebben schrik om hand in hand te lopen met hun partner of om zich te kleden hoe ze dat zelf willen. Dat is onaanvaardbaar in een vrije samenleving. Rechters moeten in deze gevallen strenger kunnen optreden”, vindt Van Quickenborne. “Elke vorm van geweld tegen de LGBTQI+-community is onaanvaardbaar en moet worden vervolgd”, vult bevoegd staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) aan.

De hervormingen zaten reeds in het nieuw seksueel strafrecht. De uitbreiding naar het volledige strafwetboek volgt na de bespreking en goedkeuring van het wetsontwerp in de Kamer.