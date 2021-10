Van Quickenborne vraagt Staatsveiligheid Moslimexecutieve door te lichten

Limburg Staatsvei­lig­heid linkt voorzitter van Moslimexe­cu­tie­ve aan “extremisme in Limburg”

5 oktober De Sultan Ahmet-moskee in Heusden-Zolder speelt “een belangrijke rol bij het verspreiden van extremistische ideeën in Limburg”. Dat staat in een rapport van de Staatsveiligheid dat de redactie van Eén-duidingsprogramma ‘Pano’ in handen kreeg. Het document zou volgens ‘Pano’ een evaluatie van verschillende moskeeën bevatten, meldt VRT NWS. De Sultan Ahmet-moskee wordt geleid door Mehmet Üstün, de voorzitter van de Moslimexecutieve. Die ontkent de beschuldigingen aan zijn adres met klem, zo laat hij dinsdagavond weten.