Van Quickenborne voert strengere regels in voor bewindvoerders. Slachtoffer getuigt: “Niets was in orde. Ze had zelfs geen identiteitskaart meer”

Claudio (45) getuigt over de nachtmer­rie aan de Costa Brava: “Plots riep Cindy (39) dat ze doodging”

“Zij was de orde in mijn chaos” zegt Claudio Minerva (45). De forse man staart voor zich uit en praat zacht over zijn Cindy (39) terwijl hij aan zijn handen frunnikt. We zitten in hun woonkamer, omringd door familie en vrienden. Het gezin werd vorige week gerepatrieerd, vanuit een kuststadje in de Spaanse Costa Brava - de plek waar zijn partner van hield en waar het allemaal fout liep. Dit is het verhaal van de populaire Limburgse schooljuf die ‘s ochtends naar haar geliefkoosd marktje wandelde, maar de tocht niet overleefde. “Ze zei in paniek: ‘Ik krijg geen lucht.’”