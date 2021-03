Van Quickenborne: “Verschillende minderjarige jongeren opgepakt die concrete plannen hadden om aanslag te plegen”

“Twee van de vier opgepakte jongeren, van tussen de 16 en 18 jaar, hebben intenties kenbaar gemaakt tot gewelddadige acties, één jongere gaf toe een machete hebben aangeschaft”, zei Van Quickenborne nog die spreekt van een “onrustwekkende tendens”. Het is voor het eerst in drie jaar dat er weer minderjarige jihadisten zijn opgedoken.

Het gaat vaak over jongeren die online in contact komen met propaganda. “Minderjarigen zijn makkelijker vatbaar voor haatzaaierij. Door de coronacrisis brengen ze veel tijd door achter de computer en ook dat heeft effect.” Van Quickenborne kon niet in detail ingaan op het onderzoek, maar “de intentie was in ieder geval duidelijk”, zei hij nog.