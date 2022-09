Van Quickenborne schaft cashbetalingen van verkeersboetes af nadat agent 30.000 euro in eigen zak steekt

Voor Belgische overtreders is het al sinds 2014 niet meer mogelijk om bij een bekeuring op heterdaad cash te betalen. Dat kan wel met de bankkaart of via een overschrijving die je digitaal of via de post krijgt opgestuurd. Voor buitenlandse overtreders die op heterdaad worden betrapt in ons land is het wel nog mogelijk om cash te betalen naast een betaling met de bankkaart. Anders mogen zij niet meer verder rijden.