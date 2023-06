Van Quickenborne roept op tot sereniteit in zaak-Sanda Dia: “We mogen ons niet laten verleiden tot TikTok-justitie”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) roept op tot sereniteit rond de dood van Sanda Dia en de uitspraak in het proces tegen de Reuzegommers. “Een arrest van 118 pagina’s laat zich niet samenvatten in een tweet. Laat staan dat het doxxing rechtvaardigt, wat strafbaar is. We mogen ons niet laten verleiden tot een TikTok-justitie”, antwoordde Van Quickenborne in de Kamer op een vraag van Raoul Hedebouw (PVDA).

Het arrest in het proces tegen de achttien leden van studentenclub Reuzegom heeft de voorbije dagen behoorlijk wat stof doen opwaaien. Nogal wat mensen vinden dat de Reuzegommers er goedkoop van afkomen met werkstraffen. Het was ook de reden waarom de bekende YouTuber Acid een video postte waarin hij een aantal van de Reuzegommers bij naam noemde.

Tijdens het vragenuurtje gaf minister Van Quickenborne aan dat hij de kans gehad heeft om te spreken met de broer en schoonzus van Sanda Dia. De jongeman kwam in 2018 om het leven bij een dramatisch verlopen studentendoop. Van Quickenborne prees hun waardigheid en riep op sereniteit aan de dag te leggen, zeker in het parlement. Daar had Hedebouw het even voordien over “klassenjustitie” gehad.

“Riedeltje van klassenstrijd”

Die sereniteit moet volgens de minister vertrekken “vanuit de bescheidenheid dat wij het dossier niet ten gronde kennen”. “Een arrest van 118 pagina’s laat zich niet samenvatten in een tweet. Laat staan dat het doxxing rechtvaardigt, wat strafbaar is.”

Doxxing komt neer op het publiceren van persoonsgegevens van een individu of organisatie, doorgaans met kwaadwillige bedoelingen. “In dit halfrond, in het huis van de democratie, mogen we ons niet laten verleiden tot een TikTok-justitie waarbij men als Romeinen in de arena met een duim omhoog of omlaag mensen veroordeelt.”

Hij benadrukte dat de politiek de verontwaardiging van mensen niet zomaar naast zich neer mag leggen. “Maar ik aanvaard niet, mijnheer Hedebouw, dat u deze verontwaardiging misbruikt voor uw riedeltje van de klassenstrijd. Dat is onzin. Speel uw rol als parlementslid in een rechtsstaat, niet in een autoritair regime”, besloot Van Quickenborne.

Media zijn bij processen terughoudend om namen te noemen van verdachten of veroordeelden, of om hen herkenbaar in beeld te brengen. Dat geldt ook voor HLN. In de meeste rechtbankverslagen zal u daarom enkel initialen lezen en gerasterde foto’s zien. Om van die regel af te wijken nemen we altijd - helemaal onafhankelijk - verschillende factoren in overweging. Gaat het om een zaak van maatschappelijk belang? Dat is hier overduidelijk het geval. Maar ook de zwaarte van de straffen. Omdat in dit arrest geen effectieve gevangenisstraffen zijn uitgesproken, hebben we gekozen om in onze artikels geen volledige namen te noemen of foto’s te tonen. Dat principe staat los van de kritiek die er te geven is op het arrest.