Van Quickenborne: “Politie krijgt dit jaar 100.000 speekseltesten”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne herhaalt dat de politie dit jaar 100.000 speekseltesten krijgt in de strijd tegen druggebruik in het verkeer. Dat is een verdubbeling tegenover 2021. Volgens de Open Vld-minister moeten de extra tests helpen om de pakkans te vergroten.

De 35-jarige Franse chauffeur die zondagmiddag betrokken was bij het dodelijk busongeval op de E19 in Schoten, heeft een positieve speekseltest afgelegd. De bestuurder van de bus was volgens het Antwerpse parket in zijn thuisland al gekend voor drugsgerelateerde feiten. Een bloedtest en verder onderzoek moeten nu uitwijzen of druggebruik effectief aan de basis van het ongeval lag.

Minister Van Quickenborne kondigde eind 2021 al aan dat het aantal speeksteltesten zou opgetrokken worden van 50.000 in 2021 naar 100.000 in 2022. Uit cijfers blijkt dat het aantal verkeersongevallen waarbij bestuurders onder invloed rijden van drugs jaarlijks stijgt. “In 2019 waren er 889 ongevallen te wijten aan het gebruik van drugs achter het stuur en ondanks de coronamaatregelen steeg dat in 2020 verder naar 913 ongevallen. Die stijging zet zich door in de cijfers van de eerste helft van 2021", klinkt het.

Van Quickenborne wil met de extra speekseltesten de pakkans vergroten. “De pakkans voor bestuurders die onder invloed rijden moet omhoog”, zegt de liberale minister. “We stellen een veelvoud aan drugstesten ter beschikking van de politiezones. Concreet zijn we gegaan van 36.000 beschikbare testen in 2020, naar 50.000 in 2021 en gaan we naar 100.000 in 2022. Zo kunnen we een beter beeld krijgen van de werkelijke omvang van drugsgebruik in het verkeer en wordt de pakkans verdrievoudigd”, aldus nog Van Quickenborne.