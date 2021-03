"Dit is geen maffiaverhaal waarbij de helft van justitie meedoet. Maar de verwevenheid tussen boven- en onderwereld is toch wel akelig groot. Er zijn mensen die op cruciale plaatsen zitten en die informatie ­delen. Vanaf nu zullen we een beter zicht krijgen in welke sectoren dat precies het geval is. Douane, ambtenaren, ... we kunnen geen enkele sector uitsluiten", aldus Van Quickenborne.

De Morgen laat de minister eveneens aan het woord, over onder andere het drugsdossier Sky, maar ook over de avondklok. "Vrijheden inperken doet verschrikkelijk veel zeer. (...) Alleen, in de grondwet is naast het recht op vrijheid ook het recht op gezondheid bepaald. Wat nu telt, is deze pandemie onder controle houden. (...) Als we in mei opnieuw meer mensen thuis mogen ontvangen, zal ik de eerste zijn om de avondklok af te schaffen. Maar nu nog niet", klinkt het.