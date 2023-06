Van Quickenborne open voor debat over straffen na zaak Reuzegom, “maar er moet balans zijn”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is bereid een open debat te voeren over de straffen in ons land, maar waarschuwt dat daarbij een balans moet worden bewaakt. Het mag niet enkel gaan om vergelding, maar ook over hoe je mensen op het rechte pad krijgt. Dat heeft de minister vandaag verklaard in De Zevende Dag op VRT 1.

De minister heeft begrip voor de protestacties van jongeren na het arrest in het proces van de Reuzegommers na de dood van Sanda Dia. Hij wil dat ook ernstig nemen en trekt daarom donderdagavond naar de KU Leuven voor een gesprek. Daarbij zal ook rector Luc Sels aanwezig zijn, aldus Van Quickenborne.

De protesten ontstonden uit onvrede tegen de straffen in het proces. De Reuzegommers kregen allemaal werkstraffen, die oplopen tot 300 uur. De minister merkte op dat er bij een gelijkaardig proces in Luik, dat ook betrekking had op een overlijden tijdens een studentendoop, eveneens werkstraffen zijn opgelegd.

Het mag echter niet alleen gaan over boete en schuld, maar ook over de vraag hoe we van criminelen betere mensen maken Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Minister van Justitie

“De wetten zijn wat ze zijn en 300 uur werkstraf is het maximum. Maar ik ben bereid het debat te voeren”, aldus de minister. De komende weken vindt in de Kamer het debat plaats over het nieuwe Strafwetboek. “Ik ben bereid daarover in alle openheid te discussiëren. Het mag echter niet alleen gaan over boete en schuld, maar ook over de vraag hoe we van criminelen betere mensen maken.”

Hij merkt op dat de familie altijd nog de kans heeft om naar het Hof van Cassatie te stappen indien ze dat wil, maar dat is aan de nabestaanden om te beslissen.

Ik maak me zorgen voor een klimaat waarin namen en adressen van rechters worden bekendge­maakt en zij het doelwit worden van bepaalde mensen Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Minister van Justitie

Meteen herhaalde hij dat het niet aan politici is zich uit te spreken in plaats van rechters. Hij maakt zich ook zorgen voor een hellend vlak waarop je als rechtsstaat kan terechtkomen. “Ik heb rechters gehoord die schrik hebben dat zij en hun familie worden belaagd”, luidde het. “Ik maak me zorgen voor een klimaat waarin namen en adressen van rechters worden bekendgemaakt en zij het doelwit worden van bepaalde mensen.”

Van Quickenborne gaf eerder al duidelijke kritiek op het TikTok-filmpje van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. Volgens de minister is het thema vrijdag ook aan bod gekomen binnen het kernkabinet van de federale regering. De conclusie was dat er respect moet zijn voor de rechtsstaat en dat er geen opruiende taal moet worden gesproken. “Er was unanimiteit rond de tafel”, dus ook vanwege de CD&V-vertegenwoordiger, aldus de liberale minister.