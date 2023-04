Van Quickenborne (Open Vld) vindt dat Vivaldi een “onderscheiding” verdient: "Met een socialist als premier zou deze regering niets gerealiseerd hebben”

Is het wel een goed idee om een straathond uit het buitenland te adopteren? “Mijn man wou onze Roemeense hond zelf gaan terugbren­gen”

Steeds meer Vlamingen adopteren een straathond uit landen als Spanje of Roemenië. Maar vaker wel dan niet hebben de dieren gedragsproblemen, stelt de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Daarom pleiten ze nu voor een importverbod. Adopteer je niet beter een hond uit een Vlaams asiel? Is het wel een goed idee om een buitenlandse straathond te adopteren? “Om 5 uur ‘s ochtends werd onze hond vanuit een busje in onze handen geduwd, dit is platte commerce.” Vlamingen getuigen over hun ervaringen met buitenlandse honden.