Van Quickenborne: “Nog altijd toestemming nodig om tuin van buren te betreden”

Anderlecht Moordonder­zoek naar overlijden van 85-jarige vrouw in rusthuis, directie: “Niemand zei ons dat het om moord ging”

20:09 De politiezone Brussel-Zuid is maandagochtend opgeroepen voor een moord in een woonzorgcentrum in de Bergensesteenweg in Anderlecht. Dat bevestigt het parket van Brussel. Het gaat om een 85-jarige dame die in het rusthuis verblijft en dood werd aangetroffen. De directie van het rusthuis wist dat er een onderzoek werd gestart naar een overlijden van een bewoner, maar niet dat het om een moordonderzoek gaat. “Echt: daar weten wij niets van af”, zegt Gerda Hanssens, directeur ad interim van het rusthuis Clos Bizet.