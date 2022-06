Van Quickenborne: "Nieuwe dataretentiewet geeft fiscus géén vrije toegang tot telecomdata”

De fiscus krijgt volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne géén vlottere toegang tot telecomdata via de nieuwe dataretentiewet. Daarvoor is een apart wettelijk kader met voldoende controlemechanismen nodig. En dat ontbreekt momenteel zelfs helemaal, luidde zijn antwoord in de Kamer.