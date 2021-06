Van Quickenborne naar rechter en Europese Commissie in strijd tegen Franse windmolens

Sans-pa­piers al maand lang in hongersta­king: “We houden vol tot er een oplossing komt”

5:30 Honderden mensen zonder papieren houden, in de hoop op regularisatie, nu al ruim een maand een hongerstaking in Brussel. «Dat is een kantelpunt: na zoveel tijd zijn de vetten die het lichaam verbrandt op, en riskeer je onherstelbare schade aan de organen.» Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) houdt het been stijf. «Wij gaan in dialoog met iedereen die het vraagt, daar is geen hongerstaking voor nodig.»