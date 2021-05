Van Quickenborne: “Jürgen Conings had de bedoeling slachtoffers te maken en was meer dan twee uur in de buurt van doelwit”

Jürgen Conings is maandagavond twee uur lang in de buurt van een doelwit geweest. Dat zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) voor onze camera. Verschillende bronnen bevestigen ons dat het om viroloog Marc Van Ranst gaat.

“De man heeft dit duidelijk allemaal voorbereid”, aldus minister Van Quickenborne voor onze camera. “Hij is al dagenlang bezig met de voorbereiding van zijn actie. De maandagavond van zijn verdwijning is hij effectief in de buurt van een doelwit geweest en is hij daar lange tijd gebleven, meer dan twee uur. Uiteindelijk is hij dan teruggekeerd.” Verschillende bronnen bevestigen ons dat het om het huis van viroloog Marc Van Ranst gaat.

“De dag erna, dinsdag, is zijn wagen teruggevonden”, gaat Van Quickenorne verder. “Uit onderzoek blijkt dat die geboobytrapt was, met in het voertuig ook oorlogsmunitie. Hij had de bedoeling om slachtoffers te maken. Het gaat hier wel degelijk om een heel gevaarlijke man.”

De minister wijst er nog eens op dat Conings op de lijst van OCAD staat. “Dat is een terroristenlijst, daar gaat men niet lichtzinnig mee om. Als iemand op zo’n lijst staat, is dat omdat die persoon een bedreiging vormt voor onze maatschappij en voor de burgers. Dat is omdat die persoon geweld wil gebruiken omwille van zijn extremistische ideologie, te vergelijken met jihadterroristen.”