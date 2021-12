Van Quickenborne geen voorstander van versoepelingen in horeca

Maar Van Quickenborne ziet dat niet gebeuren. "We moeten nu vooral stabiliteit hebben in ons land", zei hij zondag. "We moeten teruggaan naar de periode waar deze regering stabiel heeft bestuurd. Op 22 december zeggen dat we overal moeten beginnen versoepelen, is niet wat we moeten doen in dit land." Gevraagd of er ook tegen 31 december geen aanpassing moet komen, deed de Open Vld'er er het zwijgen toe.