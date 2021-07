Van Quickenborne: “Er kunnen ook andere redenen zijn waarom Pukkelpop beslist heeft te annuleren”

Pelt Kind van achttien maanden in Pelt overleden na aanrijding met auto op parking speeltuin

9:49 Bij een ongeval in Pelt is in de late namiddag rond 17.35 uur een kind van achttien maanden aangereden door een wagen. De lokale politie HANO ging ter plaatse voor de vaststellingen. Het jongetje uit Pelt stierf ter plaatse.